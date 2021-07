Sunday Igboho Arrest: Wọn yóò tẹ ẹ̀tọ́ Sunday Igboho mọ́lẹ̀ tó bá padà sí Nàìjíríà - Afenifere Renewal Group

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Ẹgbẹ ARG sọ pe oun ko tii ri ki ijọba gbe igbesẹ to ni itumọ lati ri pe awọn janduku agbebọn to n da orilẹ-ede Naijiria laamu foju wina ofin.

Ti ko si si ẹri to daju to le fihan pe awọn to wa nile Igboho kọju ija si awọn DSS to yabo ile rẹ nibi ti wọn ti pa eeyan meji laiṣẹ.