Abayomi Dairo Military Plane crash: Mọ rọ̀ pé ó tí tán fún mí ní nígbá tí àwọn agbẹ́bọ̀n já ọkọ̀ bàálú mí bọ̀, tí wọ́n sí dojú ìbọn bò mí!

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Ọmọogun ofurufu Naijiria, Abayomi Dairo ti sọ iriri rẹ lọwọ awọn agbẹbọn to ja ọkọ ofurufu rẹ bọ ni ipinlẹ Zamfara ti ikọ ọmọogun ofurufu ti lọ koju wọn.

Ọmọogun Dairo lo sọ iriri rẹ fun awọn akẹgbẹ, ọrẹ ati ojulumọ rẹ lẹyin to de ibugbẹ awọn ọmọogun ofurufu to wa ni Kaduna.

Dairo lasiko to n ba awọn eniyan rẹ sọrọ ni Ọlọrun lo ko oun yọ ninu ewu naa nitori ọpọlọpọ igba ti oun salọ ninu igbo ni oun sọ irẹti nu pe o ti tan, amọ Ọlọrun ko oun yọ ti oun si dele ni ayọ ati alaafia.

'' Ki iṣẹlẹ yii to waye ni mo ti n la ala to n bani lẹru fun ọjọ diẹ wi pe mo wa loju ogun ti awọn ọta si yi mika, ti wọn doju ija kọmi loju ogun''

Oríṣun àwòrán, Others

''Ohun ija to wa lọwọ awọn ọdaran yii ju ki a pe wọn ni agbebọn lọ, wọn ti da agbẹsunmọmi''

Dairo fikun pe ohun ija to wa ni ọwọ awọn agbebọn ju kekere lọ, ti wọn si ti sọ ara wọn di agbesunmọmi lorilẹede Naijiria.

''Mo dupẹ lọwọ̀ ileeṣẹ ikọ ọmọogun Naijiria to doju kọ awọn agbebọn wọnyii nigba ti mo n salọ, eleyii to jẹ ki n ri aye fi ara pamọ.''

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Bakan naa ni Ọmọogun Abayọmi dupẹ lọwọ awọn araalu to gba oun si ile, ti wọn fun oun ni aṣọ, ounjẹ ati oogun, ti wọn si mu ohun lọ si ọdọ Emir wọn, to pe ileeṣẹ ọmogun to wa ni agbegbe naa, ti wọn si dọọla ẹmi oun.