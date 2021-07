Clarion Chukwura goes topless: Ẹ̀mí mímọ́ ló ní kí n múra lài wọ bùbá láti ṣe ọjọ́ ìbí mi torí pé ...

Gbajumọ agba oṣerebinrin to n ṣe fiimu Yoruba to tun n ṣe ti Igbo ati ede Gẹẹsi, Clarion Chukwura ti ni ẹmi mimọ lo dari oun gẹgẹ bo ṣe yan aya ati ẹyin rẹ si ihoho ninu fọto ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ.

Loju opo ara rẹ, Clarion to pe ẹni ọdun mẹtadinlọgọta lọjọ kẹrinlelogun oṣu keje ṣafihan awọn fọto naa to si kọ ewi iyalẹnu lee lori.

"Ọmọ Naijiria ni mi, pẹlu oniruuru aṣa ati ẹya to ṣara jọ sibi. Nigba mii, mo maa n da bi ẹni to daru lọkan si gbogbo awọn to ku lagbaaye. Amọ pẹlu ọpọlọpọ ohun ti mo ni bo tilẹ ti di apati tabi ti ko ba igba mu mọ sibẹ, ọpọ ibukun ti mo ni n fa oju wọn mọ mi lara".

Amọ nibayii, to wa lori ẹsẹ to ti yẹ, o ni Naijiria ko lee kan. Gbogbo ohun ti awn orilẹede bii Cameroon, Ghana, Togo, Lebanon, Niger ati South Africa ti gbe ṣe ninu Naijiria yala gbigbe nibẹ tabi ṣiṣe iṣẹ ati owo atawọn to jere ominira latara Naijiria ti awọn mii si n ja a lole to bẹẹ ti ko fi niyi mọ nile ati loju araye, "sibẹ awọn ọmọ mi lọkunrin ati lobinrin ti kọ agbaye!".