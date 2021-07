Covid-19 spreads through farting: Bí isó ṣe leè jẹ́ kí ẹ kò Covid-19

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Awọn minisita ilẹ United Kingdom ti n gba ọrọ kan bi ẹni n gba igba ọti bayii lorii iwadii tuntun kan to tun jade pe iso yiya tun ti n tan arun Covid-19 ka bayii.

Oniruuru ileeṣẹ iroyin nilẹ UK n kọ iroyin pe awọn minisita n tọka si aridaju ti wọn ri pe ajakalẹ arun naa lee safẹrẹ bọ si ara ẹlomiran to ba wa laarin ibi ti eeyan kan ti fẹ iso jade bii ni ile igbọnsẹ.

Ọkan ninu wọn ni awọn ti ka oniruuru iroyin iya o ba baba tan lati awọn orilẹede mii amọ ṣa, awọn oṣiṣẹ ijọba onimọ sayẹnsi o tii ṣe iwe jade lori rẹ gẹgẹ bo ṣe wa ninu iwe iroyin The Telegraph.

Iroyin naa sọ pe awọn aridaju abuda ara kan wa to so pọ mọ ọna ti nkan ti ko daa lara n gba jade to lee fi nkan ranṣẹ laarin eeyan meji ti wọn ba jọ wa nile iyagbẹ. Eyi jade ni orilẹede Australia.