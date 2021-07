Deeper Life Herbalist: Èṣù gangan ni olóòtọ́ ayé yìí, ẹ̀mí mìí gangan máa ń bà lé mi tí mo

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Inu ẹsin igbagbọ awọn ọmọlẹyin Kristi koda inu ijọ Deeper Life ni wọn bi Oluwo Olakunle si amọ to sọ irinajo rẹ wọ inu didi Onifa ati ogbontarigi Babalawo fun BBC Yoruba.

Ẹni ọdun mọkandinlọgbọn ni Babalwawo to mọ iṣẹ doju rẹ doju ami yii bo tilẹ jẹ pe o sọ fun wa pe awọn obi oun jẹ ọmọ ijọ onigbagbọ Deeper Life pọnbele ti wọn n ṣe ẹsin igbagbọ tọkantọkan.

Ki wa lo de, ba wo lo ṣe rin in to gbe igba Babalawo sori?

Oluwo yii ni awọn obi oun kọ oun lọmọ nigba to yan ọna ẹsin ifa. O ni ipa ati erongba oun gẹgẹ bi ọdọ Babalawo ni lati ran awọn ọdọ atawọn iran to ṣẹṣẹ n bọ lati pada si ọna ipilẹ aṣa ati iṣẹṣe awọn baba nla baba wọn gẹgẹ bi ọmọ Afirika.

O ni iṣẹ Babalawo jẹ eyi to bu iyi kun eeyan to wuu ki gbogbo eeyan koda to fi mọ awọn obi oun mọ ki wọn si gba eyi gbọ lọjọ kan.