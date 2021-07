Ose Aboke Ancient soap: Wo ọṣẹ ìṣẹ̀ǹbáyé tí ìran Yorùba fi gbéná wojú àwọn Fulani láyé àti

Oṣẹ Aboke jẹ ọṣẹ iṣẹmbaye ti awọn ara ilu Aboke ṣi n wari fun titi di oni fun ipa pataki to n ko ninu ilera awọn eniyan.

Oloye Fasola Famapowa to jẹ Oloye Aboke ti ilu Ibadan ati olori ẹbi awọn Aboke to n gun ọṣẹ naa ni arun bii igbona atawọn mii to fara pẹ ẹ ni ọṣẹ yii le wosan.