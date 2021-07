El-zakzaky IMN judgement: Ilé ẹjọ́ ti dá el-zakzaky àti ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀

Ile ẹjọ giga kan nipinlẹ Kaduna, ti da Olori ìjọ ẹsin Isilaamu Shia, Islamic Movement of Nigeria, Ibrahim el-zakzaky ati iyawo rẹ silẹ.Awọn mejeeji n jẹjọ lori ẹsun to ni i ṣe pẹlu dida wahala silẹ laarin ilu, ati kikorajọpọ lọna ti ko ba ofin mu.Sugbọn awọn ẹsun naa ti ijọba ipinlẹ Kaduna fi kan wọn, ni ile ẹjọ ti danu, to si pàṣẹ pe ki wọn o tu wọn silẹ ni kiakia.