Ibadan Shoprite shooting: Èyí ni bí wọ́n ṣe pa akẹ́kọ̀ọ́ Poly Ibadan tí wọ́n sì sọ òkú rẹ̀ sí orí àkìtàn

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Nnkan bii ọsẹ mẹrin sẹyin ni ọmọdekunrin naa kẹkọjade ni ileewe giga naa ki o to fafa gbọta ọlọpaa gẹgẹ bi awọn eeyan ṣe sọ.

Eeyan kan ti ọrọ naa ṣoju rẹ ni pe bi o ṣe n gbiyanju lati sa mọ awọn ọlọpaa naa lọwọ ti o si n gbiyanju lati fo odi to yi ile itaja naa ka ni ọkan lara awọn ọlọpaa naa yin in ni ibọn.

BBC News Yoruba se ibewo idile Akintola ninu Ibadan lati bawon kedun isele na, Baba Omo okunrin bawaso, woni awon le so boya awon olopa tabi awon elegbe okukun lo se iku pa Babatunde Akinola.

Waheed Akinola ṣalaye pe alabasọ oun ni Akinọla to ku naa ati pe awon si rira ni owurọ ọjọ ti iṣẹlẹ naa ṣẹlẹ.

Waheed Akinola so pe nigba to di ale ti awonko rii ni awon pe ero ibanisọrọ rẹ ti arakurin kan sigbe ipe naa pe "eni to ni phone ti ku si Palms mall"