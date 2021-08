Oniduromi: Taní Wolí rẹ̀? ẹ wò mí bí mo ṣe lọ ''minister'', tí Woli Joshua Iginla fí ọkọ̀ ńla ta mí lọ́rẹ - Adeyinka Alaseyori

Alaṣẹyọri lasiko to n fi idunnu rẹ han bẹrẹ ibeere wi pe tani Woli rẹ, nibo ni ile ijọsin rẹ, to si gbadura fun woli rẹ naa.

Ko pẹ ti olorin ẹmi ,Yinka Alaseyori di ilumọka lẹyin ti gbas gbos waye ni aarin rẹ ati olorin ẹmi, Tope Alabi to sọrọ orin rẹ, Oniduromi, to si ni pe ko tọ ki o pe Ọlọrun ni "Oniduro Mi".

Lo ba tun fi adura bọ ẹnu fun gbogbo awọn to n ṣe iṣẹ to jẹ ọna to tọ pe: "gbogbo ẹyin tẹ n ṣe iṣẹ ọna to tọ to n mu ounjẹ wa sori tabili yin, ẹ o maa lowo sii ni".