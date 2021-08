Ìwádìí ní gómìná New York fipá k'ẹnu ìfẹ́ sáwọn obìnrin, Biden ní kó fipò sílé

wákàtí kan sẹ́yìn

Lọdun to lọ ni iwadii bẹrẹ lori ọrọ Ọgbẹni Cuomo lẹyin tawọn obinrin kan fi oríṣìíríṣìí ẹsun kan an.

Igbimọ ọhún ba awọn obinrin to to igba sọrọ to fi mọ awọn oṣiṣẹ rẹ, bakan naa ni wọn ṣe ayẹwo ẹgbẹẹgbẹrun akọsilẹ.