RCCG pastor gunned down: Ọmọ ìjọ RCCG f'ara gba ìbọn lóríi pẹpẹ níbi ìsìn ìkómọ, ó gba ibẹ̀ kú!

Iroyin to n tẹ wá lọ́wọ́ báyìí sọ pé ọmọ ìjọ Ìràpadà, Redeemed Christian Church of God, King of Kings Parish tí dagbere fàyè nígbà tí àwọn agbebon yinbon bàa lórí pẹpẹ.