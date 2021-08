Cholera Outbreak: Bí ènìyàn Ọ̀ọ́dúnrún ṣe fò ṣán'lẹ̀ kú rèé torí ààrùn onígbà méjì ní Kano ati Jigawa

Oríṣun àwòrán, Ministry of Health

O le ni eniyan ọgọrun kan to ti dagbere fun duniyan bi aarun onigba meji (Cholera) se n gbilẹ si ni Naijiria lat bi ọsẹ mẹrin sẹyin.

Dokita Salihu Mu'azu to je akowe ile ise eto ilera lo salaye ọrọ yii ni Dutse ti se oluulu Jigawa.

Gẹgẹ bi o ṣe sọ "Ni ọjọ Aiku to kọja ati ni akọsilẹ eniyan ọgọrun to ti ku ti awọn egberun marun miiran si wa ni ile iwosan, ijọba ibilẹ mọkandilogun ninu mẹtadinlọgbọn lo ti de.

Gẹgẹ bi akọroyin BBC Ishaq Khalid to n jabo lati ilu Abuja se sọ o ni, ajọ to n gbogun ti ajakalẹ aarun ni Naijiria, NCDC ti fi idi rẹ mulẹ pe aarun Kolẹra ti tan ka awọn ipinlẹ ro le ni odaji gbogbo ipinlẹ to wa ni Naijiria.