Iyabo Ojo: Yomi Fabiyi ní títọrọ àforíjì kìí se ìwà ojo tàbí èèyàn yẹpẹrẹ

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Ninu ọrọ to kọ soju opo Instgagram rẹ pe oun ki lo awọn ọrọ to n pẹtu si aawọ, bi "Ma binu" "Jọ̀wọ́" tabi Ẹ seun ni ilokulo, sùgbọ́n lilo rẹ maa n waye ni asiko to tọ.