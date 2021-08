Sunday Igboho: Agbẹjọ́rò rẹ̀ ní àwọn ọlọ́pàá rò pé ajìjàgbara náà yóò di ológbò tàbí pòórá ní àhámọ́, ni wọ́n ṣe só lọ́wọ́-lẹ́sẹ̀

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Asiri ti tu lori idi ti wọn fi so ajijagbara ọmọ Yoruba nni, Sunday Igboho lọwọ ati ẹsẹ ni ahamọ ọlọpaa to kọ wa nilu Cotonou, ki wọn to gbe lọ si ọgbọ ẹwọn.