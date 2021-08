Afurasí tó gbé oògùn olóró lọ sílé ìjọsìn ní ọwọ́ NDLEA bá tẹ̀ẹ́ kó tó ké Hallelujah

Afurasi to n ṣowo nọbi cocaine ati heroin yi la gbọ pe wọn ti n wa tẹlẹ lori ẹsun pe o gbiyanju ati gboogun oloro lọ si ilu ọba.

Awọn oṣiṣẹ ajọ to n gbogun ti oogun oloro NDLEA lo tọ ipasẹ arakunrin Stephen Afam Ikeanyionwu lọ si ile ijọsin ilumọọkan kan nibi ti wọn ti gba mu ni kete to wọ sọọsi.

A gbọ pe wọn mu lẹyin tawọn agbofinro da oogun oloro to to iwọn kiligiramu 69.65kg lọna ki wọn to ribi gbe lọ si ilu ọba lỌjọbọ tii ṣe ọjọ Kejila, oṣu Kẹjọ, 2021.