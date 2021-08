LASTMA: Wo ẹ̀sùn márùn ún tí àwọn èèyàn ilú Eko fi kan àwọn òṣìṣẹ́ LASTMA

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Odu ni ileeṣẹ LASTMA nipinlẹ Eko, kii ṣe aimọ fun oloko awọn eeyan ipinlẹ naa, to fi mọ awọn eeyan ipinlẹ mii.

Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo da ileeṣẹ naa silẹ lọdun 2000 lati le mu adinku ba sunkẹrẹ-fakẹrẹ ọkọ loju popo, ati lati mu adinku ba iye ijamba ọkọ to n weaye nibẹ.

Fifi panpẹ ofin mu awọn awakọ lọna aitọ

Gẹgẹ bii ohun ti awọn eeyan kan to ba BBC sọrọ sọ, wọn ni awọn oṣiṣẹ LASTMA maa n mọọmọ ṣi awọn eeyan lọna lati gba oju ọna ti ko tọ ki wọn le mu wọn lọna ati gba owo lọwọ wọn.

Irọ pipa

Ọpọ eeyan lo ti fẹsun kan LASTMA pe ti wọn ba mu awọn tan, ni ṣe ni wọn maa n pa irọ mọ awọn loju wọn lori ohun to ṣẹlẹ, eyii ti ko dun mọ awọn ninu.

Gbigba owo lọwọ awọn awakọ lọna ti ko tọ

Lootọ ni ijọba ipinlẹ Eko ni awọn ofin to rọ mọ irin ajo oju popo ati ijiya to tọ si irufẹ ẹni to ba tapa si awọn ofin naa.