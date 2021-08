Ẹ ṣọ́ra fún "Crate challenge" nítorí ó lè sọ yín di èrò ilé ìwòsàn- àwọn dókítà kìlọ̀

Crate challenge: Àwọn elétò ìlera sọ ewu tó wà nínú àṣà ìgbàlódé yìí

Ninu Crate challenge ọhun ni awọn eeyan ti maa n gun ori ọpọ kireeti ẹlẹrindodo ti wọn maa n to bii piramiidi ti wọn a si maa gun awọn kireeti naa.

Ṣugbọn pupọ ninu awọn to n daṣa igbalode yii lo maa n ṣubu lori rẹ ti wọn si maa n farapa.

O ni "O ṣeeṣe ki eeyan ṣubu ko si gba ori mọlẹ, eyii to le sọ irufẹ ẹni bẹẹ di ero ile iwosan.

Ileeṣẹ eto ilera kan to wa niluu Baltimore, l'Amẹrika yoii kan naa sọ fun awọn akọroyin pe awọn ile iwosan ti n kun akunfaya fun awọn eeyan to farapa lori "Crate challenge" naa.

Ileeṣẹ naa sọ loju opo Twitter rẹ pe "Gbogbo ile iwosan lo ti kun fun awọn to n baa run Covid-19 finran, nitori naa ki o to darapọ mọ wọn lati daṣa Crate challenge, yẹ ile iwosan to wa ni ayika rẹ wo boya ibunsun ti wọn yoo gbe ọ si wa nibẹ."