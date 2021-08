Gbogbo ọjà àti ṣọ́ọ̀bù di títì pa fún ètò ìjáde lẹ́yìn ìsìnkú Olujare, Ọba Adebamigbe Oluwagbemigun

Ilu, ijo ati orin ni awọn araalu Ijarẹ, nipinlẹ Ondo fi n ṣe ayẹyẹ isinku ọba wọn, Ọba Adebamigbe Oluwagbemigun, Kokotiri kẹta to waja lọsẹ to kọja.

Ayẹyẹ to si n waye lonii ni wọn n pe ni Ìje, to n tumọ si ọjmọ keje lẹyin ti ori ade naa dagbere faye, to si jẹ pe dandan ni ki wọn o ṣe e fun ọba to ba waja.