Rape: Okùnrin ẹni ọdún 33 kó sí gbaga ọlọ́pàá lórí ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ nìpínlẹ̀ Ogun

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Iroyin ni Adekoya fi ipa wọ obinrin naa lọ kọrọ ẹyin kan lẹyin to ti kọkọ sọ pe ko ki oun, to si fi ipa ba lopọ.

"Ṣugbọn ni ṣe ni Adekoya ki obinrin naa mọlẹ to si bẹrẹ si n lu nilu bara ko to wọ lọ si ẹyin ile rẹ nibi to ti fi ipa bọ aṣọ rẹ to si ba ni ajọṣepọ."