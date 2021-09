Abortion pills images and names: Ìjọba Texas fòfin de oyún ṣíṣẹ́ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́fà

Ofin ọhun to jẹ ọkan gboogi lara ofin to lagbara julọ ni Texas di ofin lẹyin ti ile ọjọ giga ipinlẹ naa kọ lati tẹti si ẹbẹ awọn to maa n ṣẹ oyun.