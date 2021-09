Lagos-Ibadan Expressway Accident: Ọkọ̀ agbépo tún gbiná ní òpópónà Ibadan sí Eko, ọkọ̀ mẹ́sàn jóná

Ọkọ nla to fi mọ awọn ọkọ ayọkẹlẹ mẹsan tun ti ba iṣẹlẹ ijamba ọkọ agbepo to gbina lọ ni opopona Ibadan si Eko.

Agbegbe Ogere ni ipinlẹ Ogun ni iṣẹlẹ naa ti waye, amọ ti ko si ẹmi enikankan to sọnu ninu iṣẹlẹ naa.

Adari ileeṣẹ to n risi ọrọ oju popo, FRSC, Ahmed Umar to ba BBC Pidgin sọrọ ni ọkọ agbepo to gbina naa waye ni oru mọju Ọjọbọ.

Umar ni iṣẹlẹ naa waye nigba ti ọkọ to wa lẹyin ọkọ agbepo naa kọlu ọkọ agbepo naa, ti ọkọ naa si kọlu awọn ọkọ miran, eleyii to mu ko gbina.

''Titi owurọ yii ni ina naa fi jo, to si ba ọkọ mesan jẹ, amọ meji jona raurau.''

''Gbogbo ọna mejeeji to wa loju popo ni ina naa gba patapata, amọ awọn panapana ti ri pe ina naa ti ku lọwọ.''

''Ko si ẹni to ku ninu iṣẹlẹ naa, amọ awọn to farapa ti wa ni ileewosan.''

''Ere asapajude lo fa iṣẹlẹ to ba ọpọlọpọ dukia jẹ nitori ọkan lara awọn ọkọ to jo naa gbe gilaasi ti wọn n ta, amọ to jona raurau to fi mọ taya ọkọ naa.''

Adari ileeṣẹ to n risi ọrọ oju popo, FRSC, Ahmed Umar rọ awọn eniyan lati ma a rọra loju popo, ki wọn sọra fun ere asapajude eleyii to n fa ijamba ọkọ loju popo.

Agbegbe Ogere yii kan naa ni iru ijamba ọkọ agbepo yii ti waye to si mu ẹmi eniyan to le ni mẹta lọ, ti ọkọ to le ni mejila naa jona raurau ninu iṣẹlẹ ọhun.