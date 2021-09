EFCC Lekki Yahoo Boys: Tí ẹ bá ń wá ibi tí àwọn ọmọ Yahoo, 419 pọ̀ sí nípinlẹ̀ Eko, Lekki ní!

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ lorilẹede Naijiria, EFCC ti tọka si agbegbe Lekki nipinlẹ Eko gẹgẹ bi agbegbe ti awọn ọmọ Yahoo pọsi julọ nipinlẹ Eko.

Ni oju opo ikansiraẹni Facebook Ajọ EFCC ni wọn fi lede si oju opo ikansiraẹni Facebook wọn pẹlu akọle pe Lekki ti da ibujoko awọn gbajuẹ bayii, 'Lekki now hotbed of cybercrime - EFCC'.

Bakan naa ni EFCC ni awọn ọdọ ti ko ju ẹni ọdun marunlelogun si ẹni ọdun mẹrinlelọgbọn ni awọn to n hu iwa ibajẹ lawujọ yii.

Iwadii fihan wi pe ohun ti awọn ọmọ Yahoo yii n ṣe ni lati lo gbajuẹ fun ẹnikẹni to ba bọ ọwọ wọn nipa ọrọ ifẹ tabi lọkọ-laya de, eleyii ti awọn oloyinbo n pe ni ''Dating Scam/Online Dating Scam/Romance Scam.''

Eleyii to tẹle ni ki wọn ma a lo alarinna, eyi ti wọn n pe ni "Middle Man Scam" ati "Picking", eleyii to jẹ ida mẹjọ si meje awọn to n ṣe iṣẹ Yahoo ninu awọn ti ọwọ tẹ.