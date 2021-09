BBNaija: Ẹ wo àwọn tó kọjú ìjà sí ara wọn nínú ilé Big Brother Naija ní ọ̀ṣẹ̀ yìí

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Arabinrin Queen ko gbe ni tutu rara fun Pere lẹyin to lọ ba awn to wa ni ile idana wi pe oun wa towẹli ati aṣo irọri oun.

Eyi dabi ẹni pe Pere n naka abuku si Whitemoney, eleyii to bi Queen ninu to si bẹrẹ si ni gbe ija r, ki wọn to bẹrẹ si ni taun si ara wọn.