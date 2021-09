Bí mo bá fún obìnrin lóyún báyìí, mi ò ní kọ oyún náà, ṣùgbọ́n… - Bobrisky

Bobrisky ní òun gba Ọlọrun gbọ́ ju bí àwọn èèyan ṣe lérò lọ

Gbajumọ okunrin to maa n mura bii obinrin, Okuneye Idris Olanrewaju, ti ọpọ mọ si Bobrisky ti sọ pe ti oun ba fun obinrin loyun oun ko ni kọ oyun ọhun.

Bobrisky lo sọ ọrọ naa lasiko ifọrọwerọ kan pẹlu gbajugbaja akọroyin to tun jẹ oniṣowo, Dele Momodu.

Bobrisky ti wọn bi sinu idile ẹlẹsin Musulumi, to tun kọ keu sọ pe oun gbagbo ninu Ọlọrun gidi, oun si sunmọ Ọlọrun, lodi si nnkan ti ọpọ eeyan lero.

"Ọlọrun to da wa gan sọ pe ki a maṣe ṣedajọ ẹnikẹni, bibeli sọ pe mi a ma ṣe da ẹnikẹni lẹjọ."

"Igbagbọ temi ni pe eeyan ni lati wa aye lati maa sin Ọlọrun, boya eeyan gidi ni o tabi ẹni to ti yi lori, ohun to ṣe pataki ju ni p e ki eeyan ni ibaṣepọ to dan mọran pẹlu Ọlọrun rẹ."