Iyabo Oko's illness: Ọmọ Iyabo Oko bú sẹ́kún pé kí ẹnikẹ́ni má ro ikú ro ìyá òun

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Ọmọ bibi gbajugbaja agba oṣere to wa lori akete aisan nla lọwọ, Iyabo Oko ti jade wa sọ fesi si iroyin iku ti awọn eeyan n gbe kiri nipa agba oṣerebinrin naa. Oduola Olamide to jẹ abigbẹyin Iyabo Oko ni oun dede gba ipe ni ile iwosan nibi ti oun ti n duro ti iya oun pe wọn ni o ti ku. Olamide ba bẹ̀rẹ̀ si ni ta ika aburu sẹyin pe lagbara Ọlọ̀ run iya oun ko ni ku, nkankan ko si ni ṣee.

Nigba ti BBC Yoruba kan si ọkan lara awọn ọmọ Iyabo Oko to dagba, arabinrin Ewa Adegoke ni lati bii ọdun marun to ti rẹ mama awọn naa lo ti maa n lo ogun rẹ lẹyin ti awọn gbe e lọ si ile iwosan ti dokita ni arun rọpa rọsẹ apa osi lo n daa laamu.

Eyi lo mu awọn ọmọ lọkan ti wọn fi ko owo ti kii ṣe kekere rara jọ lati gbee lọ si Orileede India pẹlu ero pe ara rẹ yoo ya tori awọn dokita ni arun rọpa rọsẹ ti oni igba diẹ ni to si lo bii ọdun kan lọhun ko to pada wale.

Iyabo Oko jẹ eeyan to gbajumọ nigboro tori iṣẹ rẹ amọ ọmọ rẹ sọ fun BBC Yoruba pe nigba ti awọn ti na ọpọlọpọ owo, iya awọn to n wa ọkọ tẹlẹ wa di ẹni to n gun ọkada nigboro tawọn eeyan si n rii.

Wọ́n ti wa gbee lọ si ile iwosan bayii ti awọn dokita sọ pe ai kii wa si ile iwosan dede fun ayẹwo lo da kun nkan to ṣee bayii ti rọpa rọsẹ apa osi yẹn ti wa di tootọ bayii to ti di ti eyi ti mama Iyabo Oko ko lee ṣe nkankan mọ.

Gẹgẹ bi aburo mi ṣe sọ fun mi o ni "mama ti n kọminu nipa ipo to wa lọwọlọwọ yii, ẹ mọ ẹni to ti n wa mọto kiri tẹlẹ to n gbe igbesi aye gidi to wa di pe o n gbe ọkada kiri Ibadan, awọn eeyan ma maa beere ni pe ki lo ṣẹlẹ eyi n ti wọn loju". Lori ipo ti mama wa lọwọlọwọ yii, Ewa sọ fun BBC Yoruba pe "mama ti ni "Stroke" ni ọwọ ati ẹsẹ osi bayii ti wọn ko le yi ọrun si ẹgbẹ mọ". O ni eyi lo faa ti awọn eeyan n ri wọn ninu fọto ti wọn fi n sọ oriṣiriṣi.