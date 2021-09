Mother gives birth for son: Àjọ NSCDC Kwara ṣàlàyé kàyéfì tó mú ọmọ máa ba ìyá rẹ̀ lòpọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

BBC Yoruba gbọ pé àwọn to n se eyi kii ṣe Yoruba torinaa la ṣe kan sí àjọ abo ara ẹni labo ilu (NSCDC) ti atẹjade kan ti ọwọ wọn wa.

Ajọ NSCDC ipinlẹ Kwara sọ fun BBC Yoruba pe ọwọ awọn tẹ afurasi ọkunrin naa, Adamu Sabi Sime to jẹ ọmọ orilẹede Benin Republic to n ba iya rẹ to bii lọmọ lajọṣepọ ọhun.