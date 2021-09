Iyabo Oko Illness: Ọmọ Iyabo Oko ní kò sí ńkankan mọ́, ló jẹ́ kí ẹbí bẹ̀bẹ̀ ìrànwọ́ lórí àìlera màmá òun

wákàtí kan sẹ́yìn

O sọ eyi lasiko to n se ifọrọwerọ pẹlu BBC News Yoruba nitori iya rẹ to dubulẹ Aisan ni ile iwosan kan ni ilu Oyo.

Adebisi Aisha to jẹ ọmọ Iyabo Oko ṣalaye gbogbo nkan ti awọn ọmọ ti se lati toju iya wọn lati bi ọdun marun ṣẹyin lori itọju iya wọn.

Aisha ṣalaye pe ẹbẹ kan ti oun bẹ awọn eniyan ni lati wolẹ adura ati ṣiṣe iranwo owo fun iya oun ki o le dide lori akete aisan to wa.

Ninu ọrọ rẹ, o ni lati igba ti iya awọn ti ṣe aisan ni awọn ti gbale gbata lati lo se itọju rẹ loke okun ati pe ati asiko yii ni awọn ọmọ Iyabo oko to ti bọ sipo mọ.

Ọmọ gbajumọ oṣere naa to ni ẹni ọdun mẹrindinlaadọrin ni mama fi kun un pe oun dupẹ lọwọ gbogbo awọn to ti dide iranwọ sugbọn sibẹ awọ ko tii ka oju ilu iye owo ti awọn nilo fun itọju.

Lasiko ifọrọwerọ naa, ni gbajugbaja osere tiata to maa n gbe ọrọ awọn arugbo inu ẹgbẹ jade Foluke Daramola- Salako pẹlu ṣalaye awọn nkan ti awọn ọmọ ẹgbẹ ti ṣe ati ipa ribiribi ti oun pẹlu n ko lori ọrọ Iyabo Oko.

Foluke Daramola ṣalaye pe ẹgbẹ n gbiyanju ipa ti wọn le sa lati ri daju pe awọn ọmọ ẹgbẹ gbe igbe aye to dara, sugbọn o ṣeni laanu pe, awọn igbese tuntun yii ṣẹṣẹ n bẹrẹ ni ti ko si kan awọn to ti dagba ninu ẹgbẹ.

Gbajugbaja Osere fi kun un pe ọmọ mama gan an lo pe oun pe ara mama ko ya o si lagbara gidi, nitori naa awọn nilo iranwọ fun wọn.

O ṣalaye pe ilẹ to mọ loni, awọn ti rí owo to ti fẹẹ to miliọnu meji naira, sugbọn iye ti wọn nilo gan ju miliọnu marun Naira lọ.