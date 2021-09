VAT: Àwọn gómìnà Gúùsù sọ àbábọ̀ ìpàdé wọn lóríi VAT, ààrẹ fún ọ́dún 2023

Awọn gomina ìhà Guusu orilẹede Naijiria ti ṣafihan atilẹyin wọn fún gbigba owo lori ọja (Value Added Tax - VAT) eyi ti awọn ijọba ibilẹ kan n gba.

Gomina Rotimi Akeredolu to jẹ ọkan lára àwọn to ṣepade lo sọ eyi lasiko to n ka iwe afenuko awọn gomina nigba ti wọn pari ìpàdé náà ni Ọjọbọ niluu Enugu, ipinlẹ Enugu.