Eunice Osayande: Wo ìlú tó fẹ́ sọ àdúgbò kan lórúkọ aṣẹ́wó pàtàkì tí wọ́n pa

Kete to wọ ilu Brussels ni wọn fi tipatipa fa arabinrin Osayande wọ iṣẹ asẹwo. Wọn sọ fun un pe o n jẹ awọn onifayawo to muu wa ni iye owo to to €45,000 (£38,000; $52,000) to jẹ owo ọkọ, owo ile at'awọn nkan mii.