2023 Election: Akeredolu ní ààrẹ́ Buhari ti ṣe ọdún mẹ́jọ, ìha Gusu ló kàn

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Ondo ni aarẹ Muhammadu Buhari to wa lati ariwa orilẹ-ede Naijiria ti ṣe ọdun mẹjọ, ti yoo si pari ọdun 2023, ohun to tọ lẹyin eyi ni ki aarẹ wa lati Guusu.

''Ẹgbẹ oṣelu mẹta lo wa ni Ajọ Southern Governor's Forum, awọn ni ẹgbẹ oṣelu All Progressives Grand Alliance (APGA), Peoples Democratic Party (PDP) ati ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress (APC).

Akeredolu nigba to n fesi si ọrọ awọn to ni ẹni to kunjuwọn lo yẹ ko jẹ aarẹ ko niiṣe pẹlu iha to ti wa, ni gbogbo iha ati ẹya to wa ni Naijiria lo ni awọn eniyan to kunjuwọn.