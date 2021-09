Nigeria Foreign Loan: Ìjọba Buhari sọ àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó fẹ́ fi owóyàá $4.1bn ṣe káàkiri Naijiria

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Eyi ko ṣẹyin bi awọn eniyan ṣe faraya lẹyin ti aarẹ Buhari kọ iwe si Ile Igbimọ Aṣofin agba lati fi aṣẹ si ibeere ijọba to fẹ ya iye owo to to $4.054bn ati €710million, to fi mọ owo iranwọ to to $125m.