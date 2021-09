Buhari: Ba ṣe tí bodè Nàíjíríà ló mú kí aráàlú padà sóko fún iṣẹ́ ọ̀gbìn

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Aarẹ Muhammadu Buhari ti ni ipa to dara ni bi wọn se ti awọn ẹnu ibode to wọ Naijiria pa laarin ọdun kan ti ijọba gbe igbesẹ naa.

Oṣu Kẹjọ, ọdun 2019 ni ijọba apapọ paṣẹ pe ki wọn ti gbogbo ibode to wọ Niajiria nitori bi awọn eniyan ṣe n gbe ayederu oogun, ounjẹ ati ohun ijagun wọ orilẹede Naijiria lati awọn ilẹ Afrika to yi Niajiria ka.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Aarẹ ni owo epo bẹntirolu to n lọ soke ko jẹ ki ọrọ aje Naijiria gberu soke si,amọ o fi da Ọbabinrin naa loju wi pe to ba wa si Naijiria bayii yoo ri iyatọ to farahan ju ti ọdun 2017 to wa kẹyin si Naijiria.