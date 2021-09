Air polution: WHO ní mílíọ́nù méje èèyàn ni ìdọ̀tì inú afẹ́fẹ́ ń pa lọ́dọodún

Ajọ to n ri si eto ilera lagbaye, WHO ti kede pe idoti inu afẹfẹ jẹ ọkan gboogi lara awọn iṣoro to n dojukọ agbaye lasiko yii.