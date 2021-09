Oba Ogboni Adeyinka Arifanlajogun: Ògbóni ìgbà ìwásẹ̀, ROF, Awọpa, Sáàlà... Wá gbọ́ oríṣi ẹ̀ka ìjọ Ogboni tó wà

Adeyinka Arifanlajogun to jẹ Ọba Ogboni bu ẹnu atẹ lu ọpọlọpọ ohun tawọn eeyan maa n sọ nipa ẹgbẹ naa jakejado agbaye.

Bi Ogboni igba akọkọ ṣe bẹrẹ ati bi aweọn baba nla baba wọn ṣe bẹrẹ ẹgbẹ naa to fi di pe o n gberu sii titi to fi di eyi to n ni ẹka gẹgẹ bii ijọ awọn ẹlẹsin Kristẹni ṣe tan kaakiri lode oni.