Classroom collapse on pupils in Ogun: Muinat Ilebiyi gbẹ́mìí mì lójú ẹsẹ̀, ipò táwọn méjì tó kù wà rèé

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Ọmọ ile ẹkọ Nazareth High School kan ni agbegbe Imeko, ipinlẹ Ogun ti gbẹmi mi labẹ kilaasi to wo lu oun atawọn akẹgbẹ rẹ meji mii.

BBC Yoruba kan si Komisọna fun eto iroyin ni ipinlẹ Ogun, Họnọrebu Waheed Odusile to si sọ pe lootọ lo ṣẹlẹ.

Iroyin sọ pe ṣaadede ni kilaasi naa wo lu awọn ọmọ to n kọ ẹkọ naa to si pa Muinat Ilebiyi loju ẹsẹ ti awọn meji to ku si farapa.