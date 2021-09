Baba Ijesa's case: Àwọn ohun tí yóò jẹ jáde nílé ẹjọ́ lónìí rèé

Gbajugbaja oṣere fiimu Yoruba to ti ń jẹjọ lórí ẹ̀sùn if ipa bá ọmọdé lopọ fun oṣù bíi melo kan báyìí, Olanrewaju Omiyinka tí orúkọ ori itage rẹ n jẹ Baba Ijesha yoo tun kawọ pọnyin rojọ niwaju adajọ lónìí ọjọ́ kejidinlogbon oṣù Kẹ̀sán.

Ṣáájú nigba to farahan kẹ́yìn, ile ejo kéde isunsiwaju igbejọ naa si ọjọ́ Aje ọjọ́ kẹtadinlogbon àmọ́ nígbà ti BBC Yoruba kan si awọn ti ọ̀rọ̀ kan fun aridaju, o tẹ wa lọ́wọ́ pe o tun di ọjọ kejidinlogbon.

Bi ẹ ko ba gbagbe, ọrọ naa gbona janjan lati igba ti Princess the Commediene to jẹ alagbatọ ọmọdebinrin ti wọn ni Baba Ijesha fẹ́ ba ṣe àṣemáṣe pariwo sita pe afẹ́fẹ́ ti fẹ́, àwọn ti rí furọ adìyẹ, eyi si ni ọpọlọpọ àwọn òṣeré akẹgbẹ́ wọn naa bẹ̀rẹ̀ si ni ja lè lori ti onikaluku wọn ń to sẹ́yìn ẹni ti wọn ro pe o yẹ ko gba idalare.