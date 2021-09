Ridwan Scorpion Oyekola Boxer: Mo gba N10 Miliọ̀nù lórí ẹ̀ṣẹ́ jíjà àmọ́ ẹbí sọ mi di pòlòf

Scorpion ti di gbajugbaja abẹṣẹkubiojo pẹlu ami ẹyẹ kan to tun ṣẹṣẹ gba gẹgẹ bi ajawe olubori agbaye fun International Super Featherwight Champion.

Ridwan Oyekola ni orukọ rẹ amọ ọpọlọpọ mọ ọ si "Scorpion". O ni ki okiki to de fun oun gan ni awọn eeyan ti n pe oun ni olowo to si jẹ pe oun ko tii jẹ nkankan asan okiki orukọ loun kan ni.

O ṣalaye pe ko si ni to n ṣe iru iṣẹ yii ninu idile oun amọ ẹgbin kan ti oun koju lo jẹ ki oun bẹrẹ ẹṣẹ jija tori o pade obinrin kan to fẹ baa ja lai mọ pe ogbontarigi abẹṣẹkubiojo gan ni obinrin hun to si luu bii bara.