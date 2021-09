"Ẹni tó bá ni kí n fi iṣẹ́ kòkò mímọ sílẹ̀, mi ò lè fẹ́ẹ láéláé".

Adekemi Corps member potter: Kò sóhun tó leè yà mí ya iṣẹ́ mi, mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ dé góńgó

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Adekemi Olugbade ni iṣẹ agbara ni iṣẹ amọ lati fi mọ koko to si jẹ pe ipenija rẹ pọ gidi gan.

"Mo mọ pe awọn ọkunrin lo wọpọ nidi iṣẹ yii tori iṣẹ to le ni, igba mii a maa ṣe koko to pọ rẹpẹtẹ. Ka fẹ ko amọ, ka fẹ wuu, ka fẹ ṣẹẹ bi ogi tori ati yọ idọti to wa nibẹ".