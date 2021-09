Dead body dumped beside church in Akure: Gbogbo èèyàn jí bá òkú náà nílẹ̀ ni, kẹ́nikẹ́ni má sọ ohun tí wọn kò mọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọlọpaa ipinlẹ Ondo ti fesi lori oku arabinrin kan ti ẹnikẹni ko mọ orukọ rẹ ati ti ko sẹni to mọ awọn to wa gbe oku rẹ ju si ẹgbẹ ṣọọṣi kan.

Nigba ti BBC Yoruba kan si alukoro ọlọpaa Ondo, Odunlami Ibunkun ṣalaye pe lowurọ ọjọ Iṣegun ni Pasitọ ṣọọṣi naa lọ si agọ ọlọpaa to wa lagbegbe ọhun pe awn to wa ṣe adura mọju sọ pe wọn dede ri oku to ku.