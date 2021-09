Alleged N2.5bn fraud: Agbẹjọ́rò àgbà yọ ọwọ́ nínú ìgbẹ́jọ́ Dibu Ojerinde, ẹ gbọ́ àlàyé òhun tó fàà

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Agbẹjọro agba Peter Olorunishola sọ pe ọrọ oun ni lati yanju awọn nkankan to ni ṣe pẹlu ọrọ owo ti Ojerinde ko ti san fun oun lo mu igbesẹ yi wa.

Lọjọ Kẹfa Oṣu Kẹfa ni wọn gbe Ojerinde lọ siwaju adajọ lori ẹsun onipele mejidinlogunto da lori pe o lu owo to le ni biliọnu marun un Naira ni ponpo.

Ajọ to n gbogun ti iwa ajẹbanu lẹnu iṣẹ ijọba ICPC lo n ba ṣẹjọ yi ti wọn si fẹsun kan pe o ṣe aṣemaṣe lasiko to wa lori oye gẹgẹ bi ọga NECO titi di igba to tun fi di ọga JAMB.