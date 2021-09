Alaafin Oyo: Ìdí tí mo fi ń dé fìlà Abetiaja nì gbogbo ìgbà nìyìí

wákàtí 4 sẹ́yìn

Ọba Lamidi Adeyemi to jẹ alaafin Oyo ti ṣi aṣọ loju idi to fi jẹ pe fila Abetiaja ti di ami idamọ rẹ nibikibi.

Iku baba yeye ni Ade ko gbudọ jẹ ohun teeyan n de bi ẹni n mu omi ni gbogbo igba nitori ara ọtọ to jẹ ati pataki ẹwa aṣa lara rẹ. Kabiyesi fi kun un pe ọpọ Ọba lo ti sọ Ade wọn di nkan afẹfẹyẹyẹ.

Alaafin ni Ade gangan lo n sọ itumọ pataki Ọba. Ọba Yoruba maa n wọ Ade fun eredi aṣa, iṣẹmbaye ati ẹsin. Fun apẹrẹ "lasiko awọn ayẹyẹ, iru iyi ati ẹyẹ to maa n wa fun Ade ko lafiwe".

Gẹgẹ bi agba ati ọkan pataki ninu awọn Ọba nla ilẹ Yoruba to ti fẹrẹẹ lo aadọta ọdun lori apere, Ọba Adeyemi ni "o yẹ ki awọn araalu maa reti pẹlu inu didun lati ri iru Ade ti Ọba yoo de jade ni.

Alaafin ni nibi ti awọn Ọba mii sọ ade wọn di yẹyẹ de, ẹ o tun rii ti wọn n gbe ọpa aṣ kiri koda oriṣiriṣi to ni oniruuru awọ lọ ibi gbogbo.

Nigba to n sọ idi to ṣe maa n tẹra mọ abetiaja, o ni "fila abetiaja jẹ ọna lati fi ọrọ ranṣẹ, ẹ o ri pe wọn ran lọna to fi jọ eti aja. Bi mo dẹ ṣe maa n tẹ eti kọọkan rẹ n fi ọrọ ranṣẹ".