Àwọn obnìrin ilẹ̀ Gẹṣṣi ń fẹ́ kí ìjọba máa fún wọn ní ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ tí oyún bá bàjẹ́ mọ́ wọn lára

Awọn obinri kan nilẹ Gẹẹsi ti ke si ijọba ilẹ naa lati fun wọn ni aye isinnmi lẹnu iṣẹ ti oyun ba bajẹ mo wọn lara ki oyun ọhun to pe oṣu mẹfa.

Lara awọn obinrin naa to ba BBC sọrọ ṣalaye pe kii ṣe ohun to rọgbọ fun awọn lati tẹsiwaju lẹnu iṣẹ wọn lẹyin ti wọn ba padanu ọmọ to wa ninu oyun.