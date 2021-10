Nigeria at 61: Bí a ṣe fòfin mú Sunday Igboho, Nnamdi Kanu ti tú àṣírí àwọn èèkàn Nàìjíríà tó ń ṣagbátẹrù wọn

Aarẹ orilẹede Naijira, Muhammadu Buhari ti tu kẹkẹ jagamu ọrọ silẹ nipa awn to n ṣagbatẹru ajafẹtọ Yoruba Nation, Sunday Igboho ati ajafẹt Biafra, Nnamdi Kanu.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, aarẹ ni gbogbo awọn to n ṣagbatẹru awọn to n ja fun iyapa Naijiria yii to si n sọ ọrọ alufanṣa kiri lawn yoo fi jofin.