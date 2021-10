Baby starts menstruating at four months: Ọmọ ìkókó bẹ̀rẹ̀ ǹkan oṣù l'ọ́mọ oṣù mẹ́rin

Kayeefi darapọ mọ eemọ gogoro. Ọmọdebinrin kekere kan Bibian la gbọ pe o bẹrẹ si ni ṣe nkan oṣu tawọn agba obinrin maa n ṣe nigba to pe oṣu mẹrin pere.

Ọmọ naa Bibian to bẹrẹ si ni ṣe nkan oṣu ti ni ilakọja to si ti bori aisan jẹjẹrẹ kan to n jẹ sex cord stromal tumors gẹgẹ bi awọn dokita ṣe ṣe apejuwe rẹ.