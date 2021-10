El-Zakzaky: Àwọn ọmọ Nàìjíría fẹ́ òfin Islam ju ìjọba awarawa lọ

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Adari awọn ẹgbẹ Islam, Islamic Movement in Nigeria, Sheikh Ibraheem El-Zakzaky ti ni awọn ọmọ orilẹede fẹ idari ofin ẹsin Islam bi anfani rẹ ba wa fun wọn.

Ọmọwe ẹsin Islam yii to tun jẹ olori ẹgbẹ ajafẹtọ Shiite iyẹn ẹgb kan to gbagbọ ninu ifẹhonuhan lati ja fẹtọ n fi ẹsun kan ijọba pe wọn fi ẹtọ oun dun oun nipa bi wọn ṣe fofin de ko ma lọ si oke okun fun itọju ara rẹ lẹyin to jade ni atimọle.