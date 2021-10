Pandora Papers: Ìwádìí ìjìnlẹ̀ tú àṣírí ọ̀rọ̀ àwọn alágbára ní àgbáyé

Àṣírí to tu yii ko sẹyin àbọ̀ iwadii bonkẹlẹ kan, Pandora Papers - to jẹ asiri nipa akọsilẹ bi miliọnu mejila to tú nípa ọ̀rọ̀ ati okoowo idakọnkọ, ti àwọn olori orile-ede ni agbaye, awọn oloṣelu ati awọn 'billionaire' n ṣe.