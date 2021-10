2023 Presidency zoning: Shekarau ni káwọn gómìnà Yorùbá yé pariwo ní gbangba nípa ẹni ti ààrẹ kàn

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Shekarau to n ṣojú aarin gbungbun Ìpínlẹ̀ Kano nílé igbimọ aṣofin agba lo sọ èyí lori eto orí amohunmaworan Channels kan níbi to ti ni lẹyin Ààrẹ Muhammadu Buhari, ó yẹ ki Ààrẹ to n bọ lọ́dún 2023 yẹ ko wa lati ẹkùn Guusu lati le jẹ ki jijẹ anfani náà kaari gbogbo ọmọ Naijiria.