Mauritannia: Ṣé o ti gbọ́ nípa ìlú tí ara sísan ti jẹ́ dandan fún àwọn ọmọbìnrin?

Koda, odinwọn eroja 'calories' to ma n wa ninu oúnjẹ ọlọra, ti ìwọ̀n rẹ to ẹgbẹrun mẹrindinlogun ni wọn n fi tipátipá fun wọn jẹ ni ojoojumọ.

Bi obìnrin ba si ṣe sanra to ni yoo sọ bo ṣe ṣe pataki to ni oókan àyà ọkọ rẹ.

Nitori naa si ni wọn ṣe tete ma n fi agidi fun awọn ọmọbinrin wọn ni oúnjẹ ọlọra jẹ, ko le se rùmú-rùmú to lati tete lọ sile ọkọ.

Awọn obinrin to jẹ agbalagba si lo ma n dari eto naa, to si jẹ pe wọn ma n fi iya jẹ ọmọbìnrin to ba kọ lati jẹun tabi mu nkan ti wọn ba gbe fun.