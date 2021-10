Facebook ń ṣàkóbá fún ọpọlọ ọmọdé ó sì ń káàrẹ̀ bá ìjọba àwaarawa, àṣírí tú! - Òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ Facebook

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Frances Haugen to jẹ alakoso ọjà to ti fi ise silẹ di ajafẹtọ yii ń sọ eyi fun awọn olóṣèlú orile-ede Amẹrika to si bu ẹnu atẹ gidi lu ileese náà níbi ìpàdé ile igbimọ aṣofin kan to waye.