HPV Infection: Àpẹ́rẹ́ àìsàn tó ń fa àrùn jẹjẹrẹ pọ̀ lára àwọn obinrin tó wà ní ìlú Ibadan - Ìwádìí fìhàn

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Awọn onimọ ti ni aisan nipa ibalopọ, iyẹn ''human papillomavirus (HPV) infection'' to ma n fa arun jẹjẹrẹ oju ara obinrin, ori, ọrun pọ laarin awọn obinrin to n gbe ilu Ibadan.

Awọn ti wọn parapọ ṣe iwadii naa ni ileẹkọ ileewọsan College of Medicine, University of Ibadan; ileẹkọ London School of Hygiene and Tropical Medicine, ileẹkọ London and Catalan Institute of Oncology lati orilẹede Spain.